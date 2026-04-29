Le nouvel hymne des Diables rouges risque de faire jaser

Pendant qu’en France, on a l’IA… L’Union belge de football a dévoilé ce mercredi l’hymne des Diables rouges pour le prochain Mondial. Kiss The Grass (Allez Allez) est le fruit d’une collaboration entre le rappeur bruxellois Roméo Elvis et la chanteuse flamande Sylvie Kreush .

« L’union fait la force. Douze millions de potes. Ils ne sont pas toujours d’accord. Cet été, on fait une pause. Allez allez, allez allez…. » , est entonné sur un refrain aux sonorités inspirées de la « belpop » des années 1980.…

EA pour SOFOOT.com