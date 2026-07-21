Le nouveau visage de Vinícius après de la chirurgie esthétique

Le nouveau visage de Vinícius après de la chirurgie esthétique

Vinew . Après la Coupe du monde 2026 individuellement réussie mais collectivement ratée par son Brésil (éliminé en huitièmes de finale contre la Norvège, 1-2), Vinícius Júnior a opté pour de la chirurgie esthétique au niveau du menton à son retour au Brésil .

La métamorphose de Vinícius

Au terme de vacances en Europe, l’ailier gauche du Real Madrid s’est envolé avec sa compagne et influenceuse Virginia Fonseca pour Goiânia, à trois heures de Brasília, pour cette intervention, révèle le média Portal Leo Dias .…

NB pour SOFOOT.com