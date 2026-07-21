Le nouveau visage de Vinícius après de la chirurgie esthétique
Vinew . Après la Coupe du monde 2026 individuellement réussie mais collectivement ratée par son Brésil (éliminé en huitièmes de finale contre la Norvège, 1-2), Vinícius Júnior a opté pour de la chirurgie esthétique au niveau du menton à son retour au Brésil .
La métamorphose de Vinícius
Au terme de vacances en Europe, l’ailier gauche du Real Madrid s’est envolé avec sa compagne et influenceuse Virginia Fonseca pour Goiânia, à trois heures de Brasília, pour cette intervention, révèle le média Portal Leo Dias .…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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