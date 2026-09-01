Le nouveau roi de Norvège a prêté serment devant le Parlement

(Actualisé avec fin de la cérémonie)

par Gwladys Fouche

Le nouveau roi de Norvège Haakon VIII, successeur de Harald V, son pèredécédé le 28 août, a prêté serment mardi devant le Parlement d'Oslo, s'engageant à respecter la Constitution et les lois de ce pays nordique.

Il a été accueilli par le président du Parlement, Massoud Gharahkhani, l'ensemble du gouvernement et les députés pour prêter serment aux côtés de la princesse héritière Ingrid Alexandra.

"Je promets et je jure de régner sur le Royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses lois, avec l'aide de Dieu tout-puissant et omniscient", a déclaré le nouveau souverain devant les 169 députés de l'unique chambre du Parlement du pays.

Après une cérémonie de 17 minutes, Haakon VIII a défilé à bord d'une Lincoln Continental noire décapotable de 1966 le long de l'avenue Karl Johan, dans le centre d'Oslo.

Haakon est devenu roi de plein droit dès le décès de son père. Il n'y aura pas de couronnement, la Norvège ayant aboli cette pratique en 1908.

L'épouse du roi Haakon VIII, la reine Mette-Marit, opérée en juin pour une greffe pulmonaire, a annulé sa venue peu avant le début de la cérémonie en raison de son état de santé.

Le roi Harald V a été très populaire tout au long de ses 35 années de règne. Beaucoup de Norvégiens ont salué la chaleur humaine et l'esprit d'ouverture du défunt roi.

Ses funérailles auront lieu à Oslo le 9 septembre, en présence de chefs d'État du monde entier. Son cercueil sera exposé dans la chapelle du palais royal jusqu'au 8 septembre.

La monarchie reste très populaire en Norvège - malgré les scandales qui l'ont secouée ces derniers mois - avec 72% de partisans, selon un sondage Norstat publié mardi.

(Gwladys Fouche, Dylan Martinez, Claudia Greco, Nora Buli à Oslo; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)