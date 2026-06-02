 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le nouveau Premier ministre hongrois prêt à rencontrer Zelensky
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:10

Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré mardi qu'il était disposé à rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky la semaine prochaine afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays après le départ du pouvoir de Viktor Orban, proche de Moscou.

En visite à Berlin, Peter Magyar s'est dit prêt à une telle rencontre si les négociations techniques sur les droits de la minorité hongroise en Ukraine se terminent cette semaine, se disant optimiste quant à la résolution de cette question.

Le réchauffement des relations entre Budapest et Kyiv est essentiel au soutien apporté par l'Union européenne à l'Ukraine pour lui permettre de résister à l'agression russe, l'aide ayant été longtemps bloquée par Viktor Orban.

"Jusqu'à présent, les négociations avancent de manière très encourageante, et nous espérons qu'elles pourraient même aboutir au niveau technique cette semaine", a déclaré Peter Magyar, qui s'exprimait au côté du chancelier allemand Friedrich Merz, à propos des droits de la minorité hongroise.

Le Premier ministre hongrois est attendu mercredi à Paris alors que Budapest, qui vient de conclure avec l'Union européenne un accord politique en vue du déblocage de 16,4 milliards d'euros de fonds de relance et de cohésion, s'emploie à renouer les liens avec ses partenaires européens.

Si Peter Magyar adopte une approche moins conflictuelle envers Kyiv, il estime toutefois que des progrès concernant le droit des 150.000 Hongrois de souche en Ukraine à utiliser leur langue maternelle sont essentiels pour que Budapest accepte l'ouvertures de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

(Reportage d'Andreas Rinke ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor à Neuilly-sur-Seine, le 22 mai 2025 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Thomas SAMSON )
    PPDA visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:48 

    L'ex-présentateur Patrick Poivre d'Arvor, déjà mis en examen en décembre 2023 pour viol, est l'objet de deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL. "Je vous confirme que deux ... Lire la suite

  • L'ex-patron de l'Office français de répression du trafic de stupéfiants, François Thierry, arrive au tribunal de Bordeaux pour le dernier jour de son procès pour complicité de trafic de stupéfiants, le 31 mars 2026 en Gironde ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sept tonnes de drogue en plein Paris : condamnation définitive pour l'ex-chef des stups
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:47 

    L'ex-patron de l'Office français de répression du trafic de stupéfiants, condamné en mars à un an de prison avec sursis pour complicité dans l'acheminement, en plein Paris, de sept tonnes de cannabis en 2015, n'a pas fait appel, rendant sa condamnation définitive, ... Lire la suite

  • Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:45 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par l'enthousiasme des investisseurs autour de l'IA et des semi-conducteurs, qui éclipse les incertitudes géopolitiques. Paris a pris 0,77%, Francfort 0,48% et Londres 0,33%. Milan a gagné 1,61%. Euronext ... Lire la suite

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Auchan va céder 72 supermarchés à Intermarché, 17 toujours en quête de repreneur
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.06.2026 17:40 

    Le distributeur Auchan va céder 72 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) sur les 91 proposés à la vente en janvier, 17 restant pour l'heure en quête de repreneur, a appris mardi l'AFP, confirmant une information du quotidien Les Echos. En ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank