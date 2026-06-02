Le nouveau Premier ministre hongrois prêt à rencontrer Zelensky

Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré mardi qu'il était disposé à rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky la semaine prochaine afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays après le départ du pouvoir de Viktor Orban, proche de Moscou.

En visite à Berlin, Peter Magyar s'est dit prêt à une telle rencontre si les négociations techniques sur les droits de la minorité hongroise en Ukraine se terminent cette semaine, se disant optimiste quant à la résolution de cette question.

Le réchauffement des relations entre Budapest et Kyiv est essentiel au soutien apporté par l'Union européenne à l'Ukraine pour lui permettre de résister à l'agression russe, l'aide ayant été longtemps bloquée par Viktor Orban.

"Jusqu'à présent, les négociations avancent de manière très encourageante, et nous espérons qu'elles pourraient même aboutir au niveau technique cette semaine", a déclaré Peter Magyar, qui s'exprimait au côté du chancelier allemand Friedrich Merz, à propos des droits de la minorité hongroise.

Le Premier ministre hongrois est attendu mercredi à Paris alors que Budapest, qui vient de conclure avec l'Union européenne un accord politique en vue du déblocage de 16,4 milliards d'euros de fonds de relance et de cohésion, s'emploie à renouer les liens avec ses partenaires européens.

Si Peter Magyar adopte une approche moins conflictuelle envers Kyiv, il estime toutefois que des progrès concernant le droit des 150.000 Hongrois de souche en Ukraine à utiliser leur langue maternelle sont essentiels pour que Budapest accepte l'ouvertures de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

(Reportage d'Andreas Rinke ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)