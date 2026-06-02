Auchan va céder 72 supermarchés à Intermarché, 17 toujours en quête de repreneur

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le distributeur Auchan va céder 72 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) sur les 91 proposés à la vente en janvier, 17 restant pour l'heure en quête de repreneur, a appris mardi l'AFP, confirmant une information du quotidien Les Echos.

En janvier, le distributeur nordiste avait annoncé qu'il envisageait de vendre 91 supermarchés au groupement Mousquetaires, pour se concentrer sur ses hypermarchés, une annonce dénoncée par les syndicats.

Sur ces 91 supermarchés, "72 supermarchés seront repris par les adhérents du groupement des Mousquetaires", a fait savoir mardi le groupe de la famille Mulliez auprès de l'AFP.

En revanche, "17 supermarchés non repris feront l'objet d'un nouveau projet, qui sera posé, site par site, en fonction de son environnement et partagé aux instances représentatives du personnel", a-t-il ajouté.

"Dans cette attente (ces 17) magasins restent exploités par Auchan France et les collaborateurs restent salariés d'Auchan", a-t-il précisé.

Les Mousquetaires auraient renoncé à reprendre ces 17 supermarchés car ces derniers "sont dans le rouge", a avancé Mouhsine Amrani, délégué syndical central CGT d'Auchan, interrogé par l'AFP.

"On a peur de la fermeture de ces sites s'il n'y a pas de repreneur. Ça correspond à près de 1.000 emploi", selon lui.

La CFDT a de son côté dénoncé dans un tract la situation de ces 17 magasins qui sont "dans l'incertitude totale".

Par ailleurs, deux supermarchés, situés à Tourcoing (Nord) et Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), resteront finalement dans le périmètre d'Auchan Retail France, portant à 13 le nombre de supermarchés conservés par le groupe.

Intermarché n'a pas souhaité commenter.

Lundi, l'Autorité de la concurrence avait annoncé qu'elle se penchait sur le projet d'Auchan et du groupement Mousquetaires, annoncé en janvier, de créer une entreprise commune pour l'exploitation de 167 magasins en France.

Auchan fait état de son côté de "164 supermarchés (qui) rejoindraient la nouvelle entité juridique autonome désormais appelée A+Super, détenue par Auchan Retail France et exploitée en franchise sous enseigne Intermarché ou Netto".

Auchan est le 5e distributeur dans le pays en parts de marché, derrière E. Leclerc, Carrefour, Intermarché et Coopérative U.

Le groupe souffre de la concurrence des groupements indépendants, où les conditions sociales, notamment, sont généralement moins-disantes, et de son positionnement historiquement fort sur les hypermarchés, désormais moins en vogue. Il a ainsi lancé une vaste transformation de son parc français.