Le nouveau maire de New York a contribué au sauvetage d'un club historique d'Espagne

En tant que fan déclaré d’Arsenal et de Thierry Henry, rien ne le disposait à gagner…

Et pourtant : Zohran Mamdani, 34 ans, est bien le nouveau maire de New York. Un nom qui était encore inconnu pour beaucoup de monde, sauf dans un coin des Asturies. En effet, le journal La Voz de Asturias a ressorti de ses cartons une belle archive concernant le nouveau chouchou de la Big Apple.…

SF pour SOFOOT.com