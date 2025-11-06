Le nouveau maire de New York a contribué au sauvetage d'un club historique d'Espagne
En tant que fan déclaré d’Arsenal et de Thierry Henry, rien ne le disposait à gagner…Post Instagram Voir sur instagram.com
Et pourtant : Zohran Mamdani, 34 ans, est bien le nouveau maire de New York. Un nom qui était encore inconnu pour beaucoup de monde, sauf dans un coin des Asturies. En effet, le journal La Voz de Asturias a ressorti de ses cartons une belle archive concernant le nouveau chouchou de la Big Apple.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer