Le nouveau latéral gauche du FC Metz a connu l’AC Milan
Metz en ballo-ttage favorable pour éviter l’ascenseur ?
Ce mercredi, le FC Metz a officialisé le recrutement de Fodé Ballo-Touré . Libre depuis son départ du Havre en fin de saison dernière, l’arrière gauche de 28 ans a signé un contrat jusqu’en 2026 avec une saison en plus option . Dans l’effectif de Stéphane Le Mignan, Ballo-Touré portera le fameux numéro… 97.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer