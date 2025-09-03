 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le nouveau latéral gauche du FC Metz a connu l’AC Milan
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 18:20

Le nouveau latéral gauche du FC Metz a connu l’AC Milan

Le nouveau latéral gauche du FC Metz a connu l’AC Milan

Metz en ballo-ttage favorable pour éviter l’ascenseur ?

Ce mercredi, le FC Metz a officialisé le recrutement de Fodé Ballo-Touré . Libre depuis son départ du Havre en fin de saison dernière, l’arrière gauche de 28 ans a signé un contrat jusqu’en 2026 avec une saison en plus option . Dans l’effectif de Stéphane Le Mignan, Ballo-Touré portera le fameux numéro… 97.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
