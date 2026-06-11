Le nombre de réfugiés a baissé en 2025 mais la crise persiste-Onu

par Olivia Le Poidevin

Le nombre de personnes déplacées dans le monde en raison de conflits et de persécutions a baissé en 2025 pour la première fois depuis 10 ans, mais le nombre de réfugiés victimes d'un départ forcé de longue durée reste élevé, selon un rapport publié jeudi par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

L'année dernière, 5,4 millions de personnes ont échappé à la violence et aux persécutions en fuyant vers d’autres pays, portant le nombre total de réfugiés dans le monde à 41,6 millions, dont six millions de palestiniens, a indiqué le HCR.

Dans le même temps, environ 14,7 millions de personnes déplacées sont retournées dans leur région ou pays d’origine, soit une augmentation de 50% par rapport à 2024.

Les retours ont atteint leur deuxième plus haut niveau depuis 1965, lorsque le HCR a commencé à publier des statistiques, précise l'agence.

Toutefois, beaucoup sont retournés à des conditions de vie difficiles, caractérisées par un accès limité aux services de base, des dégâts importants aux infrastructures et une insécurité persistante, selon le HCR.

Environ 2,9 millions d’Afghans sont rentrés en 2025, dont 1,9 million de réfugiés – soit cinq fois plus que l’année précédente –, principalement en raison du durcissement des politiques en Iran et au Pakistan voisins.

Cette forte augmentation a fait passer la population mondiale de réfugiés afghans de 5,8 millions en 2024 à 3,7 millions en 2025, selon le rapport.

En 2025, un total de 1,3 million de Syriens sont aussi retournés dans leur pays d'origine – soit près du triple de l’année précédente – à la suite de la chute du gouvernement de Bachar al-Assad en décembre 2024.

Le rapport souligne que la crise au Moyen-Orient a déjà influencé les tendances mondiales en matière de déplacements en 2026. Environ 3,2 millions de personnes ont été temporairement déplacées en Iran depuis les frappes conjointes américano-israéliennes fin février.

Au Liban, ce sont environ un million d'habitants qui ont été chassés de leurs foyers depuis le début de la guerre le 2 mars, après de multiples frappes israéliennes et ordres d’évacuation.

Dans ce contexte, l'agence des Nations Unis affirme vouloir réduire de moitié le nombre de réfugiés et de personnes en situation de déplacement prolongé d’ici 2035, en soutenant la création d’emplois et les opportunités d’éducation, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu où la plupart des réfugiés sont accueillis.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)