Le nombre de femmes enceintes souffrant de malnutrition aigüe augmente

Le constat est alarmant. Selon l'Unicef, le nombre de femmes enceintes et de mères allaitantes souffrant de malnutrition aigüe a augmenté de 25 % depuis 2020 dans 12 pays à l'« épicentre » de la crise alimentaire mondiale, et ce, avec des conséquences délétères sur les enfants.

Le rapport, basé sur l'analyse de données relatives à l'insuffisance pondérale et à l'anémie dans presque tous les pays, estime que plus d'un milliard de femmes et d'adolescentes dans le monde souffrent de dénutrition - entraînant insuffisance pondérale et petite taille -, de carences en micronutriments essentiels et d'anémie. Dont une majorité dans les régions les plus pauvres.

Ainsi, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne concentrent 68 % des femmes et adolescentes présentant un poids insuffisant et 60 % de celles souffrant d'anémie.

« De génération en génération »

Ces carences alimentaires ont un impact sur le bien-être de ces femmes, mais se répercutent aussi sur leurs enfants, souligne l'Unicef, notant que « la mauvaise nutrition se transmet de génération en génération ».

La malnutrition augmente le risque de mortalité néonatale mais nuit également « au développement fœtal, générant des effets durables sur la nutrition, la croissance et l'apprentissage des enfants, ainsi que sur leur future capacité à subvenir à leurs besoins ».

« À l'échelle mondiale, 51 millions d'enfants de moins

