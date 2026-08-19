Le nombre de cas d'Ebola en RDC dépasse les 5.000 - données

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo dépasse désormais les 5.000, selon des données gouvernementales publiées mardi soir, et des responsables sanitaires craignent que les mesures mises en place ne parviennent pas à endiguer l'épidémie.

La 17e épidémie d'Ebola en RDC est devenue, depuis la fin juillet, la plus importante de l'histoire du pays en termes de nombre de cas et, ce week-end, le bilan s'est élevé à 2.378 morts, selon l'Institut de santé publique, dépassant ainsi la précédente épidémie la plus grave, survenue entre 2018 et 2020.

L'institut a recensé à ce jour 5.021 cas, selon son dernier rapport de situation, ce qui en fait la deuxième épidémie d'Ebola la plus grave au monde, derrière celle qui a sévi en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, tant en termes de cas que de décès.

L'épidémie actuelle est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé.

(Amindeh Blaise Atabong avec le bureau de Nairobi, version française Benoit Van Overstraeten)