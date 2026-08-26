Le nombre d'enfants à la rue en France toujours en hausse, déplorent des associations

Des enfants jouent près de tentes installées sur le parvis du siège du Samusocial, occupé par des familles et des personnes en attente d'un hébergement d'urgence, à Paris, le 1er août 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Plus de 2.300 enfants dorment à la rue en France faute de places d'hébergement d'urgence disponibles, un nombre en hausse qui éloigne encore davantage l'objectif gouvernemental de "zéro enfant à la rue", selon un baromètre publié mercredi par l'Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).

"Il est urgent que les décideurs publics agissent. Un sursaut politique est vital pour ces enfants. Si garantir un toit à tous les enfants n'est pas notre priorité, qu'est-ce qui l'est?", déclare Adeline Hazan, présidente de l'Unicef France.

Au moins 2.355 enfants, dont 514 âgés de moins de trois ans, sont restés sans solution d'hébergement après un appel au 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans abri.

Le nombre d'enfants sans hébergement a progressé de 9% par rapport à 2025 et de 42% depuis 2022, date à laquelle le gouvernement avait réaffirmé son objectif de "zéro enfant à la rue", soulignent les associations.

Ces données ne sont pas exhaustives, affirment les associations qui rappellent que des familles ne parviennent pas à joindre le 115 ou renoncent à l'appeler et que les mineurs non accompagnés sans abri, ainsi que les familles vivant en squat ou en bidonville ne sont pas comptabilisés.

"Les conséquences du sans-abrisme sur la vie et le bien-être des enfants sont dramatiques : dégradation de leur santé physique et mentale, isolement social, exposition à la violence, difficultés de scolarisation", rappellent Unicef France et la FAS.

Selon ces associations, 14 enfants de moins de quatre ans et 12 adolescents âgés de 15 à 18 ans sont morts à la rue en 2025.

L'Unicef France et la FAS plaident notamment pour un plan massif de production de logements sociaux.

Un rapport publié en juillet 2025 par trois inspections générales estimaient que le programme d'hébergement d'urgence de la France souffre d'une sous-budgétisation chronique et d'un déficit de pilotage qui ne lui permettent pas en l'état de répondre à l'ensemble des demandes.

À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, les associations demandent que la lutte contre le sans-abrisme des enfants devienne une priorité absolue des politiques du logement et de l'hébergement.