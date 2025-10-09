information fournie par Reuters • 09/10/2025 à 13:06

Le Nobel de littérature décerné au Hongrois Laszlo Krasznahorkai

Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi à l'écrivain et scénariste hongrois Laszlo Krasznahorkai, a annoncé l'Académie suédoise.

(Reportage Simon Johnson and Johan Ahlander, version française Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)