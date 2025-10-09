Le Nobel de littérature décerné au Hongrois Laszlo Krasznahorkai

Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi à l'écrivain et scénariste hongrois Laszlo Krasznahorkai, a annoncé l'Académie suédoise.
(Reportage Simon Johnson and Johan Ahlander, version française Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)
Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi à l'écrivain et scénariste hongrois Laszlo Krasznahorkai, a annoncé l'Académie suédoise.
(Reportage Simon Johnson and Johan Ahlander, version française Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)
Quatre hommes nés en Moldavie seront jugés le 23 février devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir réalisé en juin 2024 des tags représentant des cercueils avec des inscriptions faisant référence au conflit ukrainien, dans une opération considérée comme ... Lire la suite
Après que son père a été attaqué par un jaguar, Atxu Marima et sa famille ont quitté leur tribu des Hi-Merima, coupée du monde dans la forêt amazonienne au Brésil, pour rejoindre "la société civilisée". Ce contact sera fatal à une grande partie de sa famille, décimée ... Lire la suite
La tombe de Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, a été profanée jeudi, 20 mois après son décès et à quelques heures de son entrée au Panthéon. La municipalité de Bagneux, où était enterré l'ancien ministre de la Justice, a évoqué ... Lire la suite
Au terme d'un réquisitoire puissant, l'avocat général a réclamé jeudi une peine alourdie contre le seul accusé des viols de Gisèle Pelicot à avoir maintenu son appel, coupable selon lui d'avoir participé à "une oeuvre de destruction massive d'une femme livrée en ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer