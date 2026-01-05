 Aller au contenu principal
Le Nigeria fesse le Mozambique
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 22:03

Le Nigeria fesse le Mozambique

Le Nigeria fesse le Mozambique

Nigeria 4-0 Mozambique

Buts : Lookman (20 e ), Osimhen (26 e , 47 e ) et Adams (75 e ) pour les Super Eagles

La fameuse fessée de Fès.…

JD pour SOFOOT.com

  • Sofiane Boufal est un homme libre
    Sofiane Boufal est un homme libre
    information fournie par So Foot 05.01.2026 21:36 

    Il est libre au max. « L’Union et Sofiane Boufal ont décidé de mutuellement mettre fin au contrat qui les liait jusqu’en juin 2026 avec effet immédiat. » Trois lignes bien tassées, le communiqué publié par l’Union saint-gilloise ce lundi soir a quelque chose de ... Lire la suite

  • Pas de supporters parisiens pour le Trophée des champions
    Pas de supporters parisiens pour le Trophée des champions
    information fournie par So Foot 05.01.2026 20:42 

    C’était donc ça qu’il fallait comprendre avec le slogan « Le PSG c’est au Parc » ? Coup dur pour le Paris Saint-Germain qui ne pourra pas compter sur ses fidèles ce jeudi à l’occasion du Trophée des champions qui se disputera sur la pelouse du Stade Jaber Al-Ahmad ... Lire la suite

  • Football: Endrick prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison
    Football: Endrick prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison
    information fournie par AFP Video 05.01.2026 20:15 

    Cinquième de Ligue 1, Lyon mise sur Endrick, présenté lundi à la presse, pour dynamiser son attaque. L'attaquant brésilien est prêté sans option d'achat par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison.

  • L'Égypte renferme le tombeau sur le Bénin et file en quarts
    L'Égypte renferme le tombeau sur le Bénin et file en quarts
    information fournie par So Foot 05.01.2026 20:11 

    Un tweet ne fait pas un exploit. Égypte 3 – 1 Bénin Buts : Attia (69 e ), Ibrahim (97 e ) et Salah (123 e ) pour les Pharaons // Dossou (83 e ) pour les Guépards … MH pour SOFOOT.com

