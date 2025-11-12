Le Nigeria en crise avant une échéance majeure
« Pas contents, pas contents ! »
À la veille de sa demi-finale de barrage à la Coupe du monde 2026 face au Gabon, le Nigeria est dans une situation préoccupante. A Rabat, où se déroule le tournoi, les Super Eagles ne sont tout simplement pas venus s’entraîner ce lundi en raison de primes impayées par la fédération depuis plusieurs mois.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
