 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nigeria consolide sa place de leader, l'Ouganda éliminé
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 18:59

Le Nigeria consolide sa place de leader, l'Ouganda éliminé

Le Nigeria consolide sa place de leader, l'Ouganda éliminé

Ouganda 1-3 Nigeria

Buts : Mato (75 e ) pour les Grues // Onuachu (28 e ), Onyedika (63 e , 67 e ) pour les Super Eagles

Expulsion : Magoola (56 e ) côté Ougandais

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank