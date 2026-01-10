 Aller au contenu principal
Le Nigeria bouffe l'Algérie et s'envole en demi-finales
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 19:16

Dominée de bout en bout, l’Algérie n’a jamais existé face à un Nigeria trop fort pour elle (2-0). Solides et sûrs de leur force, les Super Eagles filent en demi-finales face au Maroc et envoient les Fennecs à la maison.

Nigeria 2-0 Algérie

Buts : Osimhen (47 e ) et Adams (57 e ) pour les Super Eagles

Difficile de nourrir le moindre regret quand on n’a pas été capable de cadrer la moindre frappe en 90 minutes. Trop juste, trop tendre, l’Algérie n’a jamais réellement existé dans ce quarts de finale de la CAN 2025 face au Nigeria (2-0), ce samedi au stade de Marrakech. Les Super Eagles , supérieurs dans tous les domaines, auraient même pu alourdir la note avec un peu plus d’adresse. Solides et sûrs de leur force, ils s’envolent vers le dernier carré où les attend le favori marocain – à moins qu’il n’y ait tout simplement pas de favori dans cette demi-finale de gala.…

Par François Linden pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot



