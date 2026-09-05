Le Niger accuse la France d'avoir incité les soldats à se mutiner, Paris dément

(Actualisé avec réponse de la France)

Le Niger a accusé la France d'avoir incité des soldats mutins à attaquer la semaine dernière l'aéroport et la présidence à Niamey, la capitale du pays, déclenchant une riposte des forces loyalistes.

Le ministre français des Affaires étrangères a fermement rejeté samedi ces accusations, qualifiées de "pures fantaisies".

Il n'y a jamais eu d'"intention" ni de "moyen" mobilisé par la France pour fomenter une telle mutinerie, a déclaré Jean-Noël Barrot au micro de RFI.

"Tout cela est, comme d'habitude, une manière de pointer du doigt à tort une responsabilité de la France qui n'existe tout simplement pas", a-t-il insisté.

Selon un communiqué du gouvernement nigérien lu vendredi à la télévision, le Conseil des ministres a conclu vendredi que la mutinerie avait été fomentée par un vaste réseau de complices dirigé par la France.

"Une documentation conséquente a été constituée sur cette agression et le Niger se réserve le droit d'intenter des actions devant la justice internationale", indique le communiqué.

(Rédaction du Niger avec Camille Raynaud et Elizabeth Pineau à Paris)