Le Niger accuse la France d'avoir incité les soldats à se mutiner

Le Niger a accusé la France d'avoir incité des soldats mutins à attaquer la semaine dernière l'aéroport et la présidence à Niamey, la capitale du pays, déclenchant une riposte des forces loyalistes, selon un communiqué du gouvernement lu vendredi à la télévision.

Le Conseil des ministres a conclu vendredi que cette attaque avait été fomentée par un vaste réseau de complices dirigé par la France, selon ce communiqué.

"Une documentation conséquente a été constituée sur cette agression et le Niger se réserve le droit d'intenter des actions devant la justice internationale", indique le communiqué.

(Rédaction du Niger, rédigé par Anait Miridzhanian; version française Camille Raynaud)