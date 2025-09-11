 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Mondial à 48 ou la redéfinition de l'exploit
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 14:16

Le Mondial à 48 ou la redéfinition de l'exploit

Le Mondial à 48 ou la redéfinition de l'exploit

Alors qu'une nouvelle fenêtre internationale vient de se clôturer, les éliminatoires du Mondial devraient encore nous offrir quelques sensations. Mais dans une ère où 48 équipes disputent désormais la compétition, la saveur d'une qualification n'est plus vraiment la même.

L’Ouzbékistan et la Jordanie d’ores et déjà qualifiés pour leur premier Mondial en attendant d’être rejoints par le Cap-Vert, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie (!) qui prendront part aux barrages intercontinentaux, le Maghreb proche de rentrer un carton plein inédit, le Suriname et la Jamaïque bien partis dans leur sprint final, la République démocratique du Congo pas encore enterrée : comme avant chaque Coupe du monde, les surprises des éliminatoires ne sont jamais loin. Mais cette fois, une différence : on ne parle plus du Mondial à 32 que l’on connaît et chérit depuis 1998, mais d’une nouvelle formule infantinesque dans laquelle pas moins de 48 nations sont invitées à se mettre sur la tronche.

Plus d’une équipe sur quatre participera au Mondial

L’organisation sur trois pays, douze stade et des distances affolantes (avec un grand écart Vancouver-Mexico-Boston) mériterait aussi son dossier, mais attardons-nous ici sur le sportif. En Europe, on est passé de 13 à 16 qualifiés ; en Amérique du Sud, de 4 ou 5 à 6 ou 7 strapontins (en fonction des barrages intercontinentaux) ; en Afrique, les 5 places ont doublé, ou presque (entre 9 et 10 sièges désormais) ; l’Océanie, qui ne pouvait auparavant placer qu’une seule équipe dans le tournoi (mais n’en plaçait souvent aucune, à cause de ses échecs en barrages) peut potentiellement en envoyer deux désormais (une place assurée, une autre hypothétique) ; l’Asie, elle, se voit offrir trois billets de plus (de 4-5 à 8-9 qualifiés). Sans compter la zone CONCACAF (Amérique centrale, Amérique du Nord, Caraïbes) qui fait entre six et huit heureux – en comptant les trois pays hôtes –, contre trois ou quatre en 2022.…

Par Jérémie Baron, aigri pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
