Le monde (du foot) a besoin de plus de Pep Guardiola

Déjà réputé comme étant l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football, Pep Guardiola se distingue aussi par ses prises de position politiques, aussi courageuses que rares dans le métier. Mais cet engagement, qu’on peut qualifier de militant, ne date pas de la semaine dernière et mériterait d’être suivi.

« Jamais, jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons eu accès à autant d’informations : le génocide en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, au Soudan, partout dans le monde. Tout cela se déroule en face de nous. Est-ce qu’on veut ouvrir les yeux ? Voilà notre problème en tant qu’êtres humains. » Non, ce n’est pas un discours de Greta Thunberg, une envolée lyrique d’un prix Nobel de la paix, ou encore d’un politicien, mais bien les mots de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, lors d’une conférence de presse ce mardi avant les demi-finales de League Cup face à Newcastle. Histoire de rappeler qu’au-delà d’être un grand coach, l’Espagnol était aussi capable d’élever les débats en dehors des terrains. Un cri du cœur qui tranche avec un monde du football toujours plus aseptisé et silencieux sur les sujets d’actualité sensibles.

📢 Must watch: an extraordinary speech from Pep Guardiola as he goes far beyond football to speak out against violence and injustice. Guardiola referenced fatal ICE shootings in the US involving Renee Good and Alex Pretti, and spoke about Palestine, Ukraine and Sudan. pic.twitter.com/TsT1C5bAQG…

Par Thomas Morlec et Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com