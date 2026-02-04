 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le monde (du foot) a besoin de plus de Pep Guardiola
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 23:02

Le monde (du foot) a besoin de plus de Pep Guardiola

Le monde (du foot) a besoin de plus de Pep Guardiola

Déjà réputé comme étant l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football, Pep Guardiola se distingue aussi par ses prises de position politiques, aussi courageuses que rares dans le métier. Mais cet engagement, qu’on peut qualifier de militant, ne date pas de la semaine dernière et mériterait d’être suivi.

« Jamais, jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons eu accès à autant d’informations : le génocide en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, au Soudan, partout dans le monde. Tout cela se déroule en face de nous. Est-ce qu’on veut ouvrir les yeux ? Voilà notre problème en tant qu’êtres humains. » Non, ce n’est pas un discours de Greta Thunberg, une envolée lyrique d’un prix Nobel de la paix, ou encore d’un politicien, mais bien les mots de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, lors d’une conférence de presse ce mardi avant les demi-finales de League Cup face à Newcastle. Histoire de rappeler qu’au-delà d’être un grand coach, l’Espagnol était aussi capable d’élever les débats en dehors des terrains. Un cri du cœur qui tranche avec un monde du football toujours plus aseptisé et silencieux sur les sujets d’actualité sensibles.

📢 Must watch: an extraordinary speech from Pep Guardiola as he goes far beyond football to speak out against violence and injustice. Guardiola referenced fatal ICE shootings in the US involving Renee Good and Alex Pretti, and spoke about Palestine, Ukraine and Sudan. pic.twitter.com/TsT1C5bAQG…

Par Thomas Morlec et Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Sénat, à Paris, le 31 janvier 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le vote de la loi olympique 2030, une éclaircie en pleine crise du Cojop
    information fournie par AFP 05.02.2026 04:22 

    Attendue depuis des mois, la loi olympique devrait être définitivement adoptée jeudi, une étape déterminante pour la concrétisation du projet Alpes 2030 qui reste cependant lesté par la crise de gouvernance au sein de son comité d'organisation. Qualifié de "boîte ... Lire la suite

  • Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie
    Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie
    information fournie par So Foot 05.02.2026 00:59 

    Inter Milan 2-1 Torino Buts : Bonny (35 e ) et Diouf (47 e ) pour les Nerazzurri // Kulenović (57 e ) pour Il Toro Grazie Francia ! Ce mercredi, l’Inter a décroché son ticket pour le dernier carré de la Coupe d’Italie en battant le Torino à Monza (2-1), San Siro ... Lire la suite

  • Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney
    Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney
    information fournie par So Foot 05.02.2026 00:55 

    Suspendu par Bein Sports après sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC – OM, Daniel Bravo est sorti du silence ce mercredi . Le consultant avait en effet formulé un commentaire sexiste à l’égard de l’ancienne attaquante, laissant ... Lire la suite

  • Les anneaux et le village olympiques avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, le 3 février 2026 à Milan, en Italie ( AFP / PIERO CRUCIATTI )
    JO-2026: l'Italie déjoue une série de cyberattaques "d'origine russe"
    information fournie par AFP 05.02.2026 00:11 

    L'Italie a déjoué une série de cyberattaques "d'origine russe" contre les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a annoncé mercredi le gouvernement, à deux jours de l'ouverture officielle de l'évènement, qui mobilise un important dispositif de sécurité. "Nous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank