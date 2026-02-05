Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie

Inter Milan 2-1 Torino

Buts : Bonny (35 e ) et Diouf (47 e ) pour les Nerazzurri // Kulenović (57 e ) pour Il Toro

Grazie Francia ! Ce mercredi, l’Inter a décroché son ticket pour le dernier carré de la Coupe d’Italie en battant le Torino à Monza (2-1), San Siro étant indisponible en raison des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Côté Nerazzurri , le parfum était très français : plus de Français (4) que d’Italiens (3) figuraient dans le onze de départ, et tous ont d’ailleurs été décisifs.…

FL pour SOFOOT.com