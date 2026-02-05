 Aller au contenu principal
Timothée Chalamet est un vrai fan des Verts : il déteste l’OL
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 09:23

Endrick ? Ce n’est pas sa tasse de thé. Ce mercredi, l’acteur franco-étatsunien Timothée Chalamet était présent à Paris à l’occasion de l’ouverture d’un pop-up store Marty Supreme, son nouveau film qui sort en France le 18 février, au cinéma MK2 Bibliothèque. À cette occasion, le média Konbini lui a demandé de signer un maillot de… l’Olympique lyonnais .

Un fan des Verts anti-OL

Comme souvent lors de ses tournées promotionnelles dans l’Hexagone, le foot s’immisce face à Chalamet, qui ne cesse de clamer son amour pour Saint-Étienne.…

JE pour SOFOOT.com

