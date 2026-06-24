Le modèle "Mythos" d'Anthropic a détecté des failles dans des systèmes classifiés du gouvernement américain, rapporte l'AP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le Pentagone a renvoyé les questions à la NSA)

Le modèle Mythos d’Anthropic a identifié des vulnérabilités dans des systèmes informatiques hautement sensibles du gouvernement américain lors d’un exercice de test, a rapporté mardi l’Associated Press.

Anthropic s'est associé aux agences de renseignement de Washington pour mener des tests à l'aide de Mythos dans le cadre du projet Glasswing, a précisé l'AP, faisant référence à un programme à accès restreint conçu pour détecter et corriger les failles dans les logiciels critiques avant que des pirates ne puissent les exploiter. Le sénateur Mark Warner, de Virginie, a évoqué ces tests lors d’une audition au Congrès ce mois-ci, déclarant avoir été informé par Joshua Rudd, le chef de la National Security Agency (NSA), que Mythos "avait pénétré dans la quasi-totalité de nos systèmes classifiés, non pas en quelques semaines, mais en quelques heures". Citant un responsable américain anonyme, l’AP a précisé que, bien que Mythos ait identifié certaines vulnérabilités en quelques heures, cela ne signifiait pas pour autant que le modèle était capable de les exploiter dans ce délai. La Maison Blanche et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le ministère de la Défense a renvoyé les questions à l’Agence de sécurité nationale. Les relations entre Anthropic, qui s’apprête à entrer en bourse, et le gouvernement américain ont été houleuses. L’entreprise a refusé d’autoriser l’armée américaine à utiliser ses modèles d’IA pour la surveillance intérieure et les systèmes d’armes entièrement autonomes, et le gouvernement a riposté en l’inscrivant sur une liste noire de sécurité nationale.

Le gouvernement américain a également ordonné ce mois-ci à l’entreprise de suspendre les exportations de ses derniers modèles d’IA, Mythos et Fable, vers toutes les destinations dans le monde et à l’intention de tous les ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale. Le New York Times a rapporté plus tôt dans la journée que la NSA avait perdu l'accès à Mythos dans le cadre de ce différend.