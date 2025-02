Le mirage Paul Pogba

Les rumeurs autour de Paul Pogba circulent depuis octobre, mais alors que sa suspension prendra fin dans deux mois et que le mercato vient de fermer ses potes, l’international français n’a toujours pas trouvé de nouveau vestiaire où s’installer. Et s’il était dans une impasse ?

« Il y a des propositions. Il y a des trucs intéressants, d’autres pas du tout intéressants. Il y a eu des propositions, comme la Russie, mais ça n’est pas l’objectif. (Jouer la Ligue des champions ?) Pourquoi pas, si ça vient, bien sûr. On veut toujours être dans les meilleurs clubs, mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de plein d’autres choses. […] Il y a des discussions. Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je ne peux pas en dire plus. » Depuis début octobre et la réduction de sa suspension pour dopage (passée de quatre ans à dix-huit mois, soit jusqu’en mars 2025), Paul Pogba fait du teasing – comme ici le 20 janvier sur la chaîne Twitch d’AmineMaTue – et la France du foot salive. Car c’est devenu un véritable fantasme : revoir les grandes jambes de Paulo gambader, transpercer les milieux de terrain adverses et envoyer des pralines sous la barre, quelque part en Europe et surtout en équipe de France.

L’OM lui a préféré Ismaël Bennacer

Mais voilà : au 4 février 2025, lendemain du dernier jour de mercato hivernal, la Pioche n’a toujours pas de maillot à enfiler, deux mois après la fin de son contrat – rompu d’un commun accord – avec la Juve. Durant ce laps de temps, Paul a suivi à distance le procès qui l’opposait notamment à son frère Mathias – condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour tentative d’extorsion – et a, paraît-il, eu des touches en coulisse. On a longtemps parlé de l’OM, mais si le club provençal s’est bel et bien posé la question, le dossier n’a jamais réellement été ouvert. Et dans les dernières heures avant la clôture du marché, l’Olympique a attrapé – à son poste, ou presque – le Milanais Ismaël Bennacer. D’ailleurs, Pablo Longoria évoquait le sujet, lundi soir dans L’After .…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com