Le ministre thaïlandais de la Défense participera aux pourparlers avec le Cambodge-PM

par Panu Wongcha-um

Le ministre thaïlandais de la Défense se joindra samedi aux pourparlers en cours avec le Cambodge visant à aboutir à une trêve, a déclaré vendredi le Premier ministre thaïlandais, alors que les combats frontaliers entre les deux pays sont dans leur troisième semaine.

"Ce qui est important, c'est que nous devons tous les deux tenir les promesses de ne pas menacer, offenser et provoquer, et de réduire l'hostilité entre les deux pays", a déclaré le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul aux journalistes à Bangkok, faisant référence à un accord potentiel.

Une porte-parole du ministère cambodgien de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Des responsables thaïlandais et cambodgiens se sont réunis mercredi pour discuter de la possibilité de reprendre le cessez-le-feu entre les deux pays et de mettre un terme aux combats qui ont causé la mort d’au moins 80 personnes et déplacé plus d’un demi-million de personnes.

"J'espère que ce sera la dernière fois qu'un tel accord sera signé, afin que la paix règne dans la région et que les gens puissent rentrer chez eux", a déclaré Anutin Charnvirakul.

La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis des décennies plusieurs points contestés le long de leur frontière terrestre de 817 km, notamment autour des temples hindous anciens de Ta Moan Thom et du complexe du XIe siècle de Preah Vihear.

Les tensions entre les deux pays, qui se sont livrés à des affrontements pendant cinq jours en juillet dernier, ont connu une escalade à la suite de l'explosion en novembre d'une mine ayant blessé quatre soldats thaïlandais.

(Reportage Panu Wongcha-um, rédigé par Devjyot Ghoshal; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)