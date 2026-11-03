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Le ministre espagnol des Transports démissionne après les catastrophes ferroviaires
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:50

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(Actualisé avec confirmation de la démission, précisions)

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a annoncé mardi sa démission en réponse aux deux catastrophes ferroviaires survenues en moins d'un an dans le pays, quelques heures après présenté des mesures de soutien aux victimes et à leurs familles et un plan visant à améliorer la sécurité du réseau.

"Un ministre des Transports dans un pays comme l'Espagne ne peut pas rester en fonction après deux accidents d'une telle gravité en moins d'un an", a-t-il déclaré aux députés.

Oscar Puente, qui avait auparavant exclu de démissionner, a dit avoir pris cette décision juste après la collision entre deux TGV qui a coûté la vie à 69 personnes le 28 octobre dans la province de Tolède, ajoutant être resté à son poste le temps de gérer les conséquences de la catastrophe et de prendre des mesures pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir.

Il quitte le gouvernement à moins de quatre semaines des élections législatives anticipées convoquées par le dirigeant socialiste Pedro Sanchez, qui l'a remercié dans un message sur X pour son travail et son sens des responsabilités.

(Rédigé par Mireia Merino ; version française Tangi Salaün)

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