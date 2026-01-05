Le ministre des Sports camerounais verse une prime de 27 000 euros à ses joueurs

La santé et plein de sous dans le porte-monnaie.

Après la qualif en quarts de finale de la CAN, décrochée face à l’Afrique du Sud (2-1), les joueurs du Cameroun vont toucher une prime bien garnie : 18 180 000 francs CFA, soit un peu plus de 27 700 euros par tête. Le bonus a été débloqué par le président Paul Biya, via le ministère des Sports de Narcisse Mouelle Kombi, « en guise d’encouragement et de motivation supplémentaires » . Comme si l’épée de d’Eto’oclès au-dessus de tous les joueurs n’était pas suffisante.…

MH pour SOFOOT.com