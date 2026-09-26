Le ministre de l'Intérieur allemand appelle à accélérer les expulsions en cas d'arrivées massives

Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a appelé samedi à la mise en place d'une procédure accélérée d'expulsion des personnes en cas de franchissements massifs des frontières, comme celui observé fin juillet dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord.

"Nous avons besoin d'un nouveau mécanisme européen pour gérer les crises migratoires", a déclaré Alexander Dobrindt, membre de la CSU, la soeur bavaroise, plus conservatrice, de la CDU, parti de centre droit dont est issu le chancelier allemand Friedrich Merz.

Peu de temps après la forte poussée de l'AfD, parti d'extrême-droite allemand, à trois élections régionales du pays, il s'exprimait à l'ouverture d'une réunion à Munich avec ses homologues de l'Union européenne et le commissaire européen chargé des Affaires européennes et aux Migrations, Magnus Brunner.

Selon Alexander Dobrindt, des situations exceptionnelles similaires à celle de Ceuta se sont produites à plusieurs reprises aux frontières extérieures de l'Union européenne.

Le 30 juillet, plus de 70.000 personnes étaient entrés en masse dans Ceuta, débordant les forces de l'ordre après avoir traversé à la nage depuis le Maroc. Dès le lendemain, l'Espagne avait dit avoir renvoyé une grande partie de ces personnes au Maroc même s'il en reste encore 10.000 sur le territoire de 19 km2, qui compte quelque 83.000 habitants.

"Ces vagues ne sont pas causées par une urgence humanitaire, mais sont alimentées par la désinformation", a poursuivi Alexander Dobrindt, appelant à la mise en place d'une procédure accélérée de rapatriement lorsque les autorités constatent l'existence d'une situation exceptionnelle non liée à une urgence humanitaire.

Selon le ministre, l'agence européenne de protection des frontières Frontex devrait également venir en aide aux pays confrontés à de telles situations en déployant une force d’intervention rapide dans les 24 heures.

(Maria Martinez et Joern Poltz, Version française Benoit Van Overstraeten)