Le milliardaire Patrick Drahi achète des parts d'une télévision israélienne

Patrick Drahi à Paris le 2 février 2022. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La société de télécommunications israélienne Reshet 13 a annoncé mercredi que le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi avait investi dans la chaîne de télévision.

"Reshet annonce aujourd'hui un investissement majeur dans l'entreprise par Patrick Drahi. Nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux investisseurs au sein de notre actionnariat et de nous associer à la famille Drahi pour faire progresser la vision et l'impact à long terme de Reshet 13", affirme un communiqué de la chaine.

La chaîne n'a pas donné de détails sur la part acquise par M. Drahi dans son investissement.

Les médias israéliens évoquaient une part de 15% des actions acquises par le milliardaire.

"Cet investissement permettra à Reshet 13 d'être idéalement positionnée pour élargir son audience, investir dans des contenus de haute qualité, accélérer l'innovation et la transformation numérique, et continuer à offrir de la valeur à nos publics", ajoute le communiqué.

En janvier 2024, la chaîne de télévision internationale i24 News basée à Tel-Aviv, propriété de M. Drahi avait annoncé lancer un nouveau canal d'information en hébreu diffusé depuis Israël.

L'ancien patron de la chaîne Reshet 13 avait été nommé rédacteur en chef de ce nouveau canal en hébreu.

Le groupe de télécommunications Altice international, avait déclaré en août 2025 avoir reçu une offre de rachat pour son opérateur Hot Mobile en Israël, qui représente environ un quart de son chiffre d'affaires.

Il existe cinq chaînes d'informations en Israël dont quatre privées.

Un projet de réforme de l'audiovisuel public présenté par le ministre des Communications Shlomo Karhi est au coeur des débats en Israël, le gouvernement voulant privatiser en partie le service public.

Certains médias voient dans l'achat de parts de la 13 par M. Drahi la main du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la chaîne i24 en hébreu étant considérée comme proche du gouvernement actuel, alors que la 13 a un ton en général plus critique sur la coalition de M. Netanyahu.