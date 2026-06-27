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France - Suède : billetterie ouverte pour notre double soirée projection !
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 17:09

France - Suède : billetterie ouverte pour notre double soirée projection !

France - Suède : billetterie ouverte pour notre double soirée projection !

EN ROUTE POUR LA FINALE !

Après le 3/3 face à la Norvège et le parcours parfait en phases de poules, les Bleus de DD rentrent enfin dans la vraie compétition : les phases finales. Avec comme premier adversaire pour son 1/16e de finale la Suède !

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

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