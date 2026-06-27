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Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 17:16

Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group

Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group

Le processus est en marche. Né, formé et passé professionnel du côté de l’ESTAC, Mathys Detourbet quitte Troyes pour rejoindre Manchester City après 11 ans passés au club, comme l’a annoncé le club aubois ce samedi.

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LB pour SOFOOT.com

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