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Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group
information fournie par So Foot•27/06/2026 à 17:16
Mathys Detourbet prend du galon dans le City Group
Le processus est en marche. Né, formé et passé professionnel du côté de l’ESTAC,
Mathys Detourbet quitte Troyes pour rejoindre Manchester City
après 11 ans passés au club, comme l’a annoncé le club aubois ce samedi.
Un match de fierté. Après son nul face à l’Égypte (1-1), la sélection iranienne a laissé une lettre dans son vestiaire pour remercier aussi bien la ville de Seattle que les supporters de la Team Melli , ainsi que d’exprimer la fierté d’avoir représenté l’Iran lors ...
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