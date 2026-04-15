Le message plein d'optimisme de Lamine Yamal après l'élimination

Il ne se laisse pas abattre. Lamine Yamal a réagi à l’élimination du FC Barcelone aux portes des demi-finales de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid mardi soir. Le jeune attaquant espagnol a laissé un message sur son compte Instagram, mercredi matin : « Nous avons tout donné, mais ça n’a pas suffi. Ce n’est qu’une étape du parcours : pour atteindre le sommet, il faut gravir des échelons, et nous savons que ce ne sera pas facile, et personne ne nous facilitera la tâche. Mais abandonner n’est pas une option . »

CT pour SOFOOT.com