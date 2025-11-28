Le message fort d'Ibrahima Konaté aux supporters de Liverpool
Et eux, demandent-ils toujours sa prolongation ?
Ce n’est plus un secret, Liverpool va mal, peut-être un peu trop . Après un début de saison rempli d’ambition, le côté rouge de la Mersey rame, et leur bateau tangue encore plus depuis la lourde défaite face au PSV Eindhoven (1-4), mercredi dernier. Et si l’entraîneur des Reds Arne Slot n’est pas encore sur le carreau, le coup de pression reçu ce jeudi l’obligeant à remporter ses deux prochaines rencontres prouve qu’il n’est plus intouchable.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
