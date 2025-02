information fournie par So Foot • 19/02/2025 à 22:22

Le message d’excuses de Theo Hernandez après son expulsion face à Feyenoord

Faute avouée à moitié pardonnée ?

Exclu pour deux cartons jaunes stupides face à Feyenoord, Theo Hernandez a précipité l’élimination de l’AC Milan, mardi soir, en barrages de Ligue des champions. Visé par les supporters et la presse transalpine, le latéral gauche de l’équipe de France s’est fendu d’un message d’excuses publié sur les réseaux sociaux . « Le football est imprévisible : il nous offre de grandes joies, mais aussi des moments douloureux , a-t-il écrit. Aujourd’hui, je ressens une immense frustration. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers pour les avoir laissés à 10 et je m’excuse auprès des supporters qui nous soutiennent toujours. Mais ce club est une famille et c’est ensemble que nous nous relèverons. Relevons la tête tous ensemble. Moi le premier. » …

TB pour SOFOOT.com