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La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : « C'est lui qui devrait être là, parmi vous »
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 23:16

La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : « C'est lui qui devrait être là, parmi vous »

La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : « C'est lui qui devrait être là, parmi vous »

Il est temps que cela s’arrête. En marge de la conférence de presse des Bleus à New York ce lundi, la mère et le beau-père de Christophe Gleizes, notre journaliste et ami, toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier , se sont exprimés sur la situation de leur fils.

«  Christophe a obtenu l’accréditation de la FIFA, nous en sommes très émus et très touchés. Mais c’est Christophe qui devrait être là, parmi vous. C’est notre devoir de le soutenir. » Mardi, Sylvie et Francis Godard, qui regrettent « l’opacité du processus » , ont pu rendre visite à Christophe dans sa prison.…

TM pour SOFOOT.com

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