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Anthony Elanga, l'autre danger de la Suède
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 18:26

Anthony Elanga, l'autre danger de la Suède

Anthony Elanga, l'autre danger de la Suède

Derrière Viktor Gyökeres et Alexander Isak, Anthony Elanga est finalement le joueur offensif de la Suède le plus prolifique. Au profil différent et à la position fluctuante, le double buteur en phase de groupes est l'ailier des Blågult à surveiller pour les Bleus. De très près.

Il s’écroule sur le terrain, se prend la tête à deux mains et hoche la tête. Son regard de tueur parle pour lui : Anthony Elanga se pense éliminé de la Coupe du monde après le nul de la Suède face au Japon (1-1), après son deuxième but de la compétition. Sauf que le numéro 11 est vraisemblablement un cancre en mathématiques, tout comme son gardien et Viktor Gyökeres, également dans la confusion au coup de sifflet final. La Suède fait largement partie des meilleurs troisièmes (4 points) et est en seizièmes de finale, pour y affronter la France ce mardi soir (23 heures).

Deux beaux buts en 126 minutes de jeu

Si l’ailier de Newcastle était aussi dégoûté, c’est aussi parce qu’il venait de livrer une prestation très convaincante, logiquement récompensée d’un trophée d’homme du match. Il avait égalisé d’une magnifique frappe enroulée du gauche au coin de la surface japonaise (62 e ), provoqué 5 fautes et décontenancé les défenseurs nippons par ses accélérations et ses appels dans leur dos. Quatre piges après ses débuts en sélection, et moins d’un an après l’arrivée de Graham Potter sur le banc suédois, le natif de Hyllie est en grande forme avec les Blågult. Ce qui peut s’expliquer par la liberté accordée par son coach à son ailier pour le sortir de son carcan de mangeur de ligne. Dans l’axe, les Japonais n’ont eu d’autre choix que de cisailler le numéro 11 jaune et bleu, avant que son accélération ne fasse la différence.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com

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