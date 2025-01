Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection malgache joue désormais en R3

Quand on vous dit que tout est possible dans le football…

On me surnomme le « Messi malgache », j’ai été quart de finaliste de la CAN 2019 avec les Zébus et je peux se vanter de porter le titre de meilleur buteur de l’histoire de ma sélections avec 15 réalisations en 67 matchs. Je suis… Je suis ? Paulin Voavy ! Et depuis le début de la saison, il joue désormais en R3 avec le FC L’Isle-Jourdain.…

JD pour SOFOOT.com