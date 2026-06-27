Le capitaine du Cap-Vert serait visé par une enquête pour viol

« Another one » , comme dirait DJ Khaled. Selon le média brésilien Globo , le capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes serait sous le coup d’une enquête pour viol survenu lors de matchs du FIFA Series organisé en Nouvelle-Zélande fin mars 2026.

Des lésions constatées

Durant cette tournée en Océanie, la sélection cap-verdienne était accompagnée d’une traductrice brésilienne , embauchée par la fédération néo-zélandaise, durant l’ensemble de la compétition. C’est cette dernière qui a porté plainte à l’encontre de l’ancien attaquant du Havre et du LOSC pour des faits qui se seraient déroulés au sein de l’hôtel où étaient hébergés les Requins Bleus à Auckland le soir du 27 mars. La plaignante a transmis au média brésilien des photos de ses blessures, ainsi qu’un rapport médico-légal. Les rapports feraient état de lésions génitales, ainsi que d’ecchymoses sur différentes parties du corps . La police néo-zélandaise a confirmé auprès de Globo que la plainte déposée le 10 avril 2026 faisait l’objet d’une enquête. Les différentes instances contactées par le média brésilien n’ont pour le moment pas commenté l’affaire. Après s’être qualifié pour la phase à élimination directe pour sa première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert affrontera l’Argentine samedi prochain.…

LB pour SOFOOT.com