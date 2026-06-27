Mondial-2026: Angleterre, Portugal et Argentine pour bien finir, derniers tickets à prendre

Harry Kane lors du match de l'Angleterre contre le Ghana en phase de groupes du Mondial, le 23 juin 2026 à Boston ( AFP / FRANCK FIFE )

Déjà qualifiés, l'Angleterre, contre le Panama, et le Portugal, face à la séduisante équipe de Colombie, doivent l'emporter pour se ménager un tableau favorable, samedi lors de la dernière journée de la phase de groupes du Mondial-2026, qui désignera les derniers seizièmes de finalistes.

De leur côté, les champions du monde argentins, assurés de finir premiers de leur groupe, affronteront sans pression la Jordanie avant un 16e de finale contre le Cap-Vert, l'une des sensations de cette Coupe du monde, qualifié grâce à un troisième nul (0-0), contre l'Arabie saoudite.

. L'Angleterre en pensant à l'avenir

Face au Panama battu de peu lors des deux premiers matches, l'Angleterre doit gagner pour verrouiller la première place du groupe L, mais aussi convaincre avant les phases finales.

La seconde période face à la Croatie (4-2) avait suscité des espoirs pour les Three Lions, vite chassés par le match nul (0-0) poussif face au Ghana.

Les Anglais garderont un oeil sur l'autre match du groupe entre le Ghana et Croatie, dont le vainqueur pourrait s'emparer de la première place en cas de contre-performance des hommes de Thomas Tuchel.

S'ils finissent premiers, les Anglais affronteront l'un des meilleurs troisièmes, alors qu'une deuxième place les enverrait vers un 16e de finale beaucoup plus incertain, très probablement contre le Portugal ou la Colombie.

. La Colombie sans complexe face au Portugal

Daniel Munoz après avoir marqué un but pour la Colombie contre la RD Congo en phase de groupes du Mondial, le 23 juin 2026 à Guadalajara (Mexique) ( AFP / Ulises RUIZ )

La première place du groupe K est en jeu entre le Portugal et la Colombie. Les "Cafeteros", en position de force avec six points, comptent bien conserver leur fauteuil de leader qui leur offrirait un meilleur troisième comme adversaire, plutôt que de retrouver le 2e du groupe de l'Angleterre, de la Croatie et du Ghana.

Les Portugais, eux, devront hausser leur niveau de jeu après un pauvre match nul face à la RD Congo et une victoire large mais sans grande signification face à l'Ouzbékistan (5-0). Ce dernier match a apaisé les interrogations autour du rôle de Cristiano Ronaldo, 41 ans. Mais une rechute contre la Colombie relancerait probablement la polémique.

. L'Argentine avec Messi sur le banc

Après deux succès probants sur l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0), l'Argentine est promise à la première place du groupe J et le dernier match face à la Jordanie ressemble à une formalité. Au point que le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré que Lionel Messi débuterait sur le banc et entrerait en cours de match.

L'éternel Leo Messi, 39 ans, auteur des cinq buts argentins jusqu'ici, a porté son total à 18 réalisations en six éditions de la Coupe du monde, détrônant l'Allemand Miroslav Klose, précédent détenteur du record.

Plus incertaine, l'autre rencontre du groupe, Algérie-Autriche, a des airs de 32e de finale, dont le perdant aura très peu de chances de voir le tour suivant.

Les deux équipes se retrouvent 44 ans après le "match de la honte" où Allemands et Autrichiens s'étaient entendus pour un nul qui qualifiait les deux nations au détriment des Algériens, lors du Mondial-1982.

Ironie de l'histoire, un nul garantirait la qualification des deux équipes, l'Autriche en 2e position et l'Algérie parmi les meilleures troisièmes.

. Le Cap-Vert enchante

Rodrigo Bentancur (g) et Maximiliano Araujo après l'élimination de l'Uruguay battu par l'Espagne lors de la dernière journée de phase de groupes du Mondial, le 26 juin 2026 à Guadalajara ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Battu par l'Espagne (1-0) sur une boulette de son gardien, l'Uruguay a conclu son Mondial totalement raté à la troisième place du groupe H avec deux points, devenant la première nation majeure éliminée.

Une contre-performance qui profite au Cap-Vert, chouchou des supporters qui, avec un troisième nul d'affilée (0-0), contre l'Arabie saoudite, s'invite à la table des grands.

Après avoir résisté à l'Espagne (0-0) et à l'Uruguay (2-2), c'est à un autre Goliath du football mondial que ce David sera opposé: l'Argentine championne du monde en titre.

. Réveil belge et meilleurs troisièmes à trouver

Enfin réaliste devant le but, la Belgique a terrassé le Petit Poucet de ce Mondial, la Nouvelle-Zélande (5-1), et arraché la première place de son groupe.

Les Belges coiffent l'Egypte, tenue en échec par l'Iran (1-1) qui s'est vu refuser le but de la qualification directe, inscrit dans le temps additionnel mais annulé pour un hors-jeu infime.

Troisièmes et dans l'attente de savoir s'ils poursuivent l'aventure, les Iraniens ont laissé dans leur vestiaire une lettre où ils affirment que leur pays place "l'honneur au-dessus de la victoire", que le football "n'est pas seulement une compétition de résultats, mais un test de caractère" et, après quelques allusions plus politiques liées au conflit qui les oppose aux Etats-Unis et Israël, concluent en affirmant que "l'Iran est toujours debout".

Sont déjà assurés de finir dans les huit meilleurs troisièmes: le Sénégal, le Paraguay, la Bosnie, l'Equateur et la Suède qui sera l'adversaire de la France le 30 juin.

Les Bleus ont été rejoints par leur sélectionneur Didier Deschamps, qui a assisté aux funérailles de sa mère vendredi.