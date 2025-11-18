Le mea culpa d'Eric Chelle après les accusations de sorcellerie
Harry Potter n’était pas dans le staff congolais.
Ce dimanche, le Nigeria a été vaincu par la République démocratique du Congo (1-1, 3-4 aux TAB), en barrages pour la Coupe du monde 2026. Après ses accusations de sorcellerie envers le staff congolais, le sélectionneur des Super Eagles Eric Chelle est revenu sur ses propos.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer