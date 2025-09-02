Le match Strasbourg-Le Havre reporté
Bonne nouvelle pour les supporters : toujours pas la peine de poser congé.
Dans un communiqué envoyé ce mardi soir, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a indiqué que la rencontre Strasbourg-Le Havre , comptant pour la 4 e journée de Ligue 1 et initialement prévue le 13 septembre à 19 heures, avait été reprogrammée .…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer