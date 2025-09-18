Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade

Ils ne feront pas la même erreur qu’il y a neuf ans.

La Fédération serbe de football a annoncé ce jeudi, que son match face à l’Albanie – prévu le 11 octobre prochain dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026 – ne se jouera pas à Belgrade . Pour des raisons de sécurité, liées aux contentieux diplomatique entre les deux pays depuis la fin de la guerre de Yougoslavie, la partie devrait en effet se disputer au Stade Dubočica, dans la ville de Leskovac , au sud de la Serbie.…

AB pour SOFOOT.com