Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 10:25

Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade

Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade

Ils ne feront pas la même erreur qu’il y a neuf ans.

La Fédération serbe de football a annoncé ce jeudi, que son match face à l’Albanie – prévu le 11 octobre prochain dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026 – ne se jouera pas à Belgrade . Pour des raisons de sécurité, liées aux contentieux diplomatique entre les deux pays depuis la fin de la guerre de Yougoslavie, la partie devrait en effet se disputer au Stade Dubočica, dans la ville de Leskovac , au sud de la Serbie.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Triplé pour Son, un péno arrêté par Hugo Lloris : un match fou entre Salt Lake et Los Angeles
    Triplé pour Son, un péno arrêté par Hugo Lloris : un match fou entre Salt Lake et Los Angeles
    information fournie par So Foot 18.09.2025 10:42 

    Il ne pouvait pas sortir cette parade le 18 décembre 2022 ? Après l’arrêt de Marco Carnesecchi sur le penalty immonde de Bradley Barcola pendant PSG-Atalanta, Hugo Lloris a aussi stoppé un péno lors de la victoire du Los Angeles FC face au Real Salt Lake en MLS. ... Lire la suite

  • L'OM fait exploser les audiences
    L'OM fait exploser les audiences
    information fournie par So Foot 18.09.2025 09:41 

    Marseille et Canal+: toujours une belle romance. Battu par le Real Madrid ce mardi en ouverture de Ligue des champions (2-1), l’Olympique de Marseille peut au moins se réjouir d’avoir réuni les Français derrière leur petit écran. Comme le détaille Médiamétrie, ... Lire la suite

  • PSG : Voici pourquoi Gonçalo Ramos ne doit jamais être titulaire
    PSG : Voici pourquoi Gonçalo Ramos ne doit jamais être titulaire
    information fournie par So Foot 18.09.2025 09:25 

    Les bancs ont trouvé leur derrière préféré. Entré à l’heure de jeu ce mercredi soir contre l’Atalanta, Gonçalo Ramos a conclu le festival du Paris Saint-Germain (4-0) et confirmé une tendance : il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est remplaçant. En effet, le ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Paris St Germain - Atalanta
    Football/Ligue des champions: Le PSG débute par une victoire facile contre l'Atalanta Bergame
    information fournie par Reuters 18.09.2025 07:49 

    par Vincent Daheron PARIS -Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé mercredi la défense de son titre en Ligue des champions en s'imposant largement face à l'Atalanta Bergame (4-0), au Parc des Princes, à l'occasion de la première journée de la phase de ligue. ... Lire la suite

