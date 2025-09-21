 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le match OM-PSG va-t-il se jouer lundi soir en même temps que le Ballon d’or ?
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 15:05

Le match OM-PSG va-t-il se jouer lundi soir en même temps que le Ballon d’or ?

Le match OM-PSG va-t-il se jouer lundi soir en même temps que le Ballon d’or ?

Le lundi au soleil.

L’affiche entre l’OM et le PSG n’aura pas lieu, ce dimanche soir, en raison des fortes intempéries prévues à Marseille dans la soirée , a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP à moins du huit heures du coup d’envoi.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Roma braque le derby
    La Roma braque le derby
    information fournie par So Foot 21.09.2025 14:43 

    Dominée une large partie de la rencontre, l'AS Roma remporte finalement le derby (0-1) face à une formation de la Lazio qui connaît un début de saison très compliqué. Lazio 0-1 AS Roma But : Pellegrini (38 e ) pour la Roma Expulsion : Belahyane (85 e ) pour la ... Lire la suite

  • OM-PSG reporté en raison de la météo
    OM-PSG reporté en raison de la météo
    information fournie par So Foot 21.09.2025 14:14 

    Un Classique qui fait plouf. C’est officiel, le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui devait avoir lieu ce dimanche 21 septembre est reporté en raison des fortes intempéries attendues à Marseille dans la soirée. C’est le préfet des ... Lire la suite

  • Youssef El-Arabi dans le livre des records de la Ligue 1
    Youssef El-Arabi dans le livre des records de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 21.09.2025 13:59 

    Un but pour l’histoire. En égalisant dans les dernières secondes pour offrir le match nul à Nantes face à Rennes (2-2), Youssef El-Arabi est entré dans l’histoire. Du FC Nantes d’abord où il est devenu à 38 ans et 229 jours le plus vieux buteur de l’histoire du ... Lire la suite

  • Finale du 5000m hommes
    Athlétisme/Monde-Gressier en bronze sur 5.000 m après son titre sur 10.000
    information fournie par Reuters 21.09.2025 13:26 

    TOKYO (Reuters) -Le Français Jimmy Gressier a décroché dimanche la médaille de bronze du 5.000 mètres aux championnats du monde d'athlétisme, brandissant le poing de satisfaction sur la ligne d'arrivée avec ce deuxième podium mondial à Tokyo une semaine après son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank