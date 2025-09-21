Le match OM-PSG va-t-il se jouer lundi soir en même temps que le Ballon d’or ?
Le lundi au soleil.
L’affiche entre l’OM et le PSG n’aura pas lieu, ce dimanche soir, en raison des fortes intempéries prévues à Marseille dans la soirée , a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP à moins du huit heures du coup d’envoi.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
