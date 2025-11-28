Le match OM-Newcastle n'est pas encore complètement terminé

Marseille dégage la polémique dans les tribunes.

La soirée de mardi dernier avait tout pour être parfaite. Au pied du mur, Marseille s’en est remis à un Pierre-Emerick Aubameyang en feu pour renverser Newcastle (2-1) . Mais au-delà de la défaite, le club anglais a surtout dénoncé le comportement violent des policiers envers les supporters des Magpies . Et après le communiqué de Newcastle, l’OM y est allé de sa réponse jeudi soir et n’a pas manqué de réfuter ces accusations. …

KM pour SOFOOT.com