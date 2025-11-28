Joueur en sang, heurts avec la police : les supporters des Young Boys déraillent
Et voilà que les Suisses déclarent la guerre.
Pas très bien embarqués dans cette saison de Ligue Europa (26 e , avec six points au compteur), les Young Boys n’ont pas redressé la barre, jeudi soir, sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Pire, ils ont peut-être été davantage enfoncés par leurs supporters , qui pourraient être sévèrement sanctionnés dans les prochains jours.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer