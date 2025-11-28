L’Atlético sanctionné après les débordements racistes de ses supporters
Quand est-ce que ça s’arrête ?
En plus d’avoir vu leur équipe se faire fesser par Arsenal (4-0) lors de la troisième journée de Ligue des champions, les quelques supporters de l’Atlético de Madrid présents à Londres ont été remarqués pour de bien mauvaises raisons. Certains se sont effectivement rendus coupables de comportements « racistes et discriminatoires » , d’après l’UEFA.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer