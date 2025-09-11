Le match Barça-PSG va-t-il pouvoir se jouer au Camp Nou ?
Camp Nou ou Montjuïc, Montjuïc ou Camp Nou ?
Après avoir annoncé le report de son retour au Camp Nou, le FC Barcelone aurait pour objectif de retrouver son stade mythique le 28 septembre pour la rencontre face à la Real Sociedad, selon le Mundo Deportivo . Que ce soit avec 27 000 ou 45 000 places disponibles, le club catalan tient à retrouver son enceinte avant la fin du mois et cherche à éviter de s’éterniser à Montjuïc .…
KM pour SOFOOT.com
