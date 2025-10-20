Le Maroc U20 sur le toit du monde
Après l’Atlas, les Lionceaux entrent dans les livres d’histoire.
Les jeunes Marocains ont déjoué les pronostics tout au long de la Coupe du monde U20, jusqu’à la finale qui semblait promise à l’Argentine. Le doublé de Yassir Zabiri – avec un coup franc direct et une belle reprise de volée, excusez du peu – a finalement permis au Maroc U20 de remporter son premier titre mondial (0-2).…
EL pour SOFOOT.com
