 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Maroc remporte (encore) le Championnat d’Afrique des nations !
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 21:58

Le Maroc remporte (encore) le Championnat d’Afrique des nations !

Le Maroc remporte (encore) le Championnat d’Afrique des nations !

À défaut d’être bons à la CAN, les Marocains gagnent le CHAN !

Le Maroc a remporté ce samedi le Championnat d’Afrique des nations 2024 – décalé à 2025 pour des raisons d’organisation. Les Lions de l’Atlas se sont imposés 2-3 en finale face à Madagascar grâce à un but de Youssef Mehri et un doublé d’Oussama Lamlioui. C’est la troisième fois que le pays triomphe dans la compétition, après les sacres de 2018 et 2020.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:41 

    Real Madrid 2-1 Majorque Buts : Güler (37 e ) et Vinícius (38 e ) pour les Merengues // Muriqi (18 e ) pour les Bermellones. Trois matchs, trois victoires : le Real Madrid prend les choses au sérieux en ce début de saison de Liga.… FL pour SOFOOT.com

  • Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024
    Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024
    information fournie par France 24 30.08.2025 23:26 

    Au Sénégal des centaines de manifestants ont parade ce samedi sous la pluie pour réclamer justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Au moins 66 personnes ont été tués lors de ces manifestations politiques en soutien au premier ... Lire la suite

  • Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse
    Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:12 

    O fenómeno . Au Stadium de Toulouse ce samedi, João Neves a enflammé la rencontre entre le Téfécé et le PSG avec un doublé spectaculaire . Le milieu portugais n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour faire parler la poudre. À la 7 e minute de jeu, après une action ... Lire la suite

  • Le PSG fait le spectacle à Toulouse et prend les rênes de la Ligue 1
    Le PSG fait le spectacle à Toulouse et prend les rênes de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:08 

    De nouveau irrésistible, le PSG n'a pas fait dans la dentelle à Toulouse, malgré un relâchement en fin de partie. Voilà le club de la capitale en tête de la Ligue 1. Une bonne fois pour toutes ? Toulouse FC 3-6 Paris Saint-Germain Buts : Cresswell (37 e ), Gboho ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank