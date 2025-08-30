Le Maroc remporte (encore) le Championnat d’Afrique des nations !
À défaut d’être bons à la CAN, les Marocains gagnent le CHAN !
Le Maroc a remporté ce samedi le Championnat d’Afrique des nations 2024 – décalé à 2025 pour des raisons d’organisation. Les Lions de l’Atlas se sont imposés 2-3 en finale face à Madagascar grâce à un but de Youssef Mehri et un doublé d’Oussama Lamlioui. C’est la troisième fois que le pays triomphe dans la compétition, après les sacres de 2018 et 2020.…
