Le Maroc prend son temps pour éliminer la Tanzanie
Maroc 1-0 Tanzanie
But : Diaz (63 e )
Et la logique a parlé.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Maroc prend son temps pour éliminer la Tanzanie
But : Diaz (63 e )
Et la logique a parlé.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Premier derby, premier match de l’année, premières compos. On termine la phase aller avec un premier derby parisien en Ligue 1 . Et pour cette occasion, Luis Enrique a mis les petits plats dans les grands avec les titularisations d’Ousmane Dembélé , Désiré Doué, ... Lire la suite
Pas question de trouver des excuses. Réduit à neuf contre onze, l’OM a complètement raté sa reprise de championnat face à Nantes (0-2) . Une prestation loin d’être à la hauteur, comme l’a reconnu Roberto De Zerbi devant la presse, ne cherchant pas à se cacher derrière ... Lire la suite
Supplément chantilly. C’est l’une des bonnes opérations de l’après-midi. À son aise dans son antre de Francis Le Blé face à un Auxerre diminué, Brest a tranquillement fait sa loi (2-0) . Et le spectacle aussi, avec un but magnifique de la part de Ludovic Ajorque. ... Lire la suite
C’est ce qu’on appelle passer par toutes les émotions. Longtemps mené sur la pelouse de Fulham, Liverpool a cru gagner dans les dernières secondes à Craven Cottage, dans une rencontre lancée avec un quart d’heure de retard. Raté, la faute à une égalisation venue ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer